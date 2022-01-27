Официальную информацию о том, кто стал жертвами стрелка в Днепре, уже сообщили в командовании Нацгвардии. Среди погибших есть 4 мужчин и 1 женщина.

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Список погибших в стрельбе в Днепре

старший лейтенант Буганов Александр Александрович (Нацгвардия);

младший сержант Драган Александр Александрович (Нацгвардия);

старший солдат Левковский Артем Владимирович (Нацгвардия);

солдат Черник Леонид Леонидович (Нацгвардия);

Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП, ведомственная военизированная охрана).

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы.

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