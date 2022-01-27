По предварительной информации, при себе у разыскиваемого может быть оружие. Для его поиска по тревоге подняли личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии.

К теме В Днепре нацгвардеец расстрелял стражу и скрылся: пятеро погибших, еще пятеро – ранены

У Дніпрі солдат розстріляв людей з автомата, 5 убитих, Рябчук Артемій Юрійович
Сейчас полиция ищет Артемия Рябчука, которому удалось скрыться / Фото МВД

Что известно о стрелке

  • Правоохранители обнародовали фото беглого солдата.
  • Это Рябчук Артемий Юрьевич из города Измаил, Одесской области.
  • Парень родился в 2001 году.

Кадры с места массового расстрела людей солдатом в Днепре: видео​

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