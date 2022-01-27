По предварительной информации, при себе у разыскиваемого может быть оружие. Для его поиска по тревоге подняли личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии.

К теме В Днепре нацгвардеец расстрелял стражу и скрылся: пятеро погибших, еще пятеро – ранены



Сейчас полиция ищет Артемия Рябчука, которому удалось скрыться / Фото МВД

Что известно о стрелке

Правоохранители обнародовали фото беглого солдата.

Это Рябчук Артемий Юрьевич из города Измаил, Одесской области.

Парень родился в 2001 году.

Важно! На место трагедии экстренно отправился командующий НГУ Николай Балан.

Кадры с места массового расстрела людей солдатом в Днепре: видео​

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