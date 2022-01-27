По предварительной информации, при себе у разыскиваемого может быть оружие. Для его поиска по тревоге подняли личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии.
К теме В Днепре нацгвардеец расстрелял стражу и скрылся: пятеро погибших, еще пятеро – ранены
Сейчас полиция ищет Артемия Рябчука, которому удалось скрыться / Фото МВД
Что известно о стрелке
- Правоохранители обнародовали фото беглого солдата.
- Это Рябчук Артемий Юрьевич из города Измаил, Одесской области.
- Парень родился в 2001 году.
Кадры с места массового расстрела людей солдатом в Днепре: видео
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