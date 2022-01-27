За попередньою інформацією, при собі у розшукуваного може бути зброя. Для його пошуку по тривозі підняли особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної гвардії.
До теми У Дніпрі нацгвардієць розстріляв варту й втік: п'ятеро загиблих, ще п'ятеро – поранені
Наразі поліція шукає Артемія Рябчука, якому вдалося втекти / Фото МВС
Що відомо про стрільця
- Правоохоронці оприлюднили фото солдата-утікача.
- Це Рябчук Артемій Юрійович з міста Ізмаїл, Одеської області.
- Хлопець народився у 2001 році.
Кількість загиблих зросла
Наразі відомо про 5 загиблих та 5 поранених. Спершу жертвами стрілянини були 4 людей, однак згодом під час надання медичної допомоги померла ще одна жінка-військовослужбовиця.
Трагедія сталася на території заводу "Південмаш" о 3:40. Зловмисник відкрив вогонь по вартовим з автомата Калашникова під час видачі зброї. Поки його мотиви невідомі. На момент стрілянини у приміщенні перебувало 22 військовика. Двоє із них встигли вибігти на вулицю і викликали на місце поліцію та швидку допомогу.
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