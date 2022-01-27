Офіційну інформацію про те, хто став жертвами стрілка у Дніпрі, вже повідомили у командуванні Нацгвардії. Серед загиблих є 4 чоловіків та 1 жінка.
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Список загиблих у стрілянині у Дніпрі
- старший лейтенант Буганов Олександр Олександрович (Нацгвардія);
- молодший сержант Драган Олександр Олександрович (Нацгвардія);
- старший солдат Левківський Артем Володимирович (Нацгвардія);
- солдат Чернік Леонід Леонідович (Нацгвардія);
- Лебединець Віра Сергіївна (контролер КПП, відомча воєнізована охорона).
Трагедія на "Південмаші": основне
- На території заводу "Південмаш" у ніч на 27 січня нацгвардієць Артем Рябчук відкрив вогонь з автомата Калашникова по військових. У результаті стрілянини 5 людей загинули, ще 5 – отримали поранення. Більшість з них перебувають у важкому стані.
- Зловмисник після стрілянини втік з місця інциденту разом зі зброєю та патронами. У місті ввели поліцейську спецоперацію "Сирена".
- Згодом Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу.
- Поліція вранці 27 січня знайшла та затримала стрілка в Підгородному, що у Дніпропетровській області. Денис Монастирський наголосив, що нацгвардієць нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом. Психічний стан нападника вивчатиме спецкомісія.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію – висловив співчуття рідним загиблих та сподівання на детальне розслідування.
Нацгвардієць розстріляв людей у Дніпрі: дивіться відео