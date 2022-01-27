Офіційну інформацію про те, хто став жертвами стрілка у Дніпрі, вже повідомили у командуванні Нацгвардії. Серед загиблих є 4 чоловіків та 1 жінка.

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Список загиблих у стрілянині у Дніпрі

старший лейтенант Буганов Олександр Олександрович (Нацгвардія);

молодший сержант Драган Олександр Олександрович (Нацгвардія);

старший солдат Левківський Артем Володимирович (Нацгвардія);

солдат Чернік Леонід Леонідович (Нацгвардія);

Лебединець Віра Сергіївна (контролер КПП, відомча воєнізована охорона).

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок стрілянини.

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