За попередньою інформацією, загиблих серед неповнолітніх немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на посольство України у Франції та місцеві ЗМІ.

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Що відомо про дітей, які були в автобусі