За попередньою інформацією, загиблих серед неповнолітніх немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на посольство України у Франції та місцеві ЗМІ.
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В автобусі, який потрапив у жахливу дорожньо-транспортну пригоду у Франції, були діти з Чернівців, які поверталися додому зі шкільної екскурсії.
За попередньою інформацією, загиблих серед неповнолітніх немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на посольство України у Франції та місцеві ЗМІ.
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