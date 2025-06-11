Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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У Києві сталася масштабна аварія

Правоохоронці розповіли, що аварія сталася близько 15:10.

На Голосіївському проспекті зіткнулися чотири автомобілі, внаслідок якого один з них, пасажирський мікроавтобус, перекинувся.

Наразі відомо про трьох постраждалих, їх оглядають лікарі,

– повідомили в поліції.

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група поліції Києва, патрульні, рятувальники ДСНС та медики. Правоохоронці з'ясовують обставини та причини ДТП.

На Голосіївському проспекті перекинулася маршрутка: дивіться відео

У патрульній поліції Києва також повідомили, що у зв'язку з ДТП рух транспорту ускладнений в напрямку бульвару Миколи Міхновського. Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

Внаслідок аварії у столиці є постраждалі: дивіться відео

До слова, нещодавно моторошна ДТП сталася також на Прикарпатті сталася ДТП. Там в результаті аварії загинула 9-річна дівчинка, ще троє людей отримали травми.