Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
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У Києві сталася масштабна аварія
Правоохоронці розповіли, що аварія сталася близько 15:10.
На Голосіївському проспекті зіткнулися чотири автомобілі, внаслідок якого один з них, пасажирський мікроавтобус, перекинувся.
Наразі відомо про трьох постраждалих, їх оглядають лікарі,
– повідомили в поліції.
На місці аварії працюють слідчо-оперативна група поліції Києва, патрульні, рятувальники ДСНС та медики. Правоохоронці з'ясовують обставини та причини ДТП.
На Голосіївському проспекті перекинулася маршрутка: дивіться відео
У патрульній поліції Києва також повідомили, що у зв'язку з ДТП рух транспорту ускладнений в напрямку бульвару Миколи Міхновського. Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.
Внаслідок аварії у столиці є постраждалі: дивіться відео
До слова, нещодавно моторошна ДТП сталася також на Прикарпатті сталася ДТП. Там в результаті аварії загинула 9-річна дівчинка, ще троє людей отримали травми.