Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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В Киеве произошла масштабная авария

Правоохранители рассказали, что авария произошла около 15:10.

На Голосеевском проспекте столкнулись четыре автомобиля, в результате которого один из них, пассажирский микроавтобус, перевернулся.

Известно о трех пострадавших, их осматривают врачи,

– сообщили в полиции.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа полиции Киева, патрульные, спасатели ГСЧС и медики. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины ДТП.

На Голосеевском проспекте перевернулась маршрутка: смотрите видео

В патрульной полиции Киева также сообщили, что в связи с ДТП движение транспорта затруднено в направлении бульвара Николая Михновского. Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута поездки.

В результате аварии в столице есть пострадавшие: смотрите видео

К слову, недавно жуткое ДТП произошло также на Прикарпатье. Там в результате аварии погибла 9-летняя девочка, еще три человека получили травмы.