8 червня близько 17:57 в селі Ямниця сталася ДТП, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Трагедія на Франківщині

Встановлено, що 36-річний мешканець Ямницької ТГ, керуючи автомобілем Opel Vectra, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням та заїхав у відбійник.

Внаслідок аварії 9-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці події, ще двоє дітей, 2015 та 2012 років народження та 40-річний пасажир з травмами доставлені до лікувального закладу.

Керманича перевірено на стан сп'яніння. Результат – позитивний – 2.08 проміле. Наразі вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру.

Аварія в Ямниці / Фото поліція

Нагадаємо, що у Луцьку сталася смертельна ДТП за участі вантажівки та легкового автомобіля, внаслідок чого загинуло подружжя, а двоє дітей зазнали травм.