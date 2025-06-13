По предварительной информации, погибших среди несовершеннолетних нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посольство Украины во Франции и местные СМИ.

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Что известно о детях, которые были в автобусе

Во Франции на автомагистрали А81 возле города Ле-Ман в пятницу, 13 июня, около 13:00 украинский пассажирский автобус попал в аварию. В нем были дети из Черновцов, которые возвращались домой со школьной экскурсии.

В результате ДТП 4 человека погибли, еще по меньшей мере 11 пассажиров получили серьезные ранения, а 34 получили легкие ранения. Всего в автобусе на момент аварии находилось около 60 украинцев.

В автобусе находились дети из Черновцов в возрасте от 14 до 18 лет и девять взрослых, которые их сопровождали. Они были на школьной экскурсии в рамках школьного обмена с лицеем Латуш в Пльермеле, и уже возвращались в Украину.

Укринформ, ссылаясь на источники, сообщает, что среди погибших в результате автобусной аварии в регионе Сарт несовершеннолетних нет. В то же время среди девяти тяжело травмированных скорее всего есть украинские подростки.

К слову, ранее сообщали, что на место аварии выехали представители посольства и лично посол Украины. Движение по автомагистрали А81 приостановлено, на месте происшествия работают службы экстренного реагирования.