Что известно о страшном ДТП с украинцами во Франции

Автобус перевозил граждан Украины, в том числе группу детей. ДТП произошло на автомагистрали А81 возле города Ле-Ман (департамент Сарт). Транспортное средство имело украинскую регистрацию.

Известно, что в результате аварии погибли 4 человека. По меньшей мере 30 человек травмированы, 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие в больнице.

На место аварии выехали представители Посольства и лично посол Украины. Движение по автомагистрали А81 приостановлено, на месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

"Глава МИД Андрей Сибига поручил Департаменту консульской службы МИД и Посольству Украины во Франции держать ситуацию на особом контроле и обеспечить надлежащую помощь пострадавшим гражданам Украины", – сообщили в МИД.

