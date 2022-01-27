Деталі про стан постраждалих внаслідок жахливої стрілянини в Дніпрі, яку влаштував Артем Рябчук, розповів у мережі Антон Геращенко.

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У якому стані постраждалі у стрілянині

Одній із постраждалих – 22-річній військовій – нападник вистрелив у коліно, плече та у живіт.

Зараз за її життя борються хірурги лікарні Мечникова. Вона втратила більш як три літри крові,

– написав Геращенко.

Він додав, що інший військовий отримав травму черевної порожнини. Чоловік також у важкому стані. Життя двох інших поранених, яких доставили до лікарні Мечникова, за словами медиків, поза небезпекою.

Ще одного пораненого військового Нацгвардії госпіталізували у 16-му міську лікарню. У нього діагностували поранення грудної клітки, стегон і плеча. На жаль, військовий теж у важкому стані.

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