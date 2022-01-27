Детали о состоянии пострадавших в результате ужасной стрельбы в Днепре, которую устроил Артем Рябчук, рассказал в сети Антон Геращенко.

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В каком состоянии пострадавшие в стрельбе

Одной из пострадавших – 22-летней военной – нападающий выстрелил в колено, плечо и в живот.

Сейчас за ее жизнь борются хирурги больницы Мечникова. Она потеряла три литра крови,

– написал Геращенко.

Он добавил, что другой военный получил травму брюшной полости. Мужчина также в тяжелом состоянии. Жизни двух других раненых, которых доставили в больницу Мечникова, по словам медиков, вне опасности.

Еще одного раненого военного Нацгвардии госпитализировали в 16 городскую больницу. У него диагностировали ранение грудной клетки, бедер и плеча. К сожалению, военный тоже в тяжелом состоянии.

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