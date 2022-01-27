Детали о состоянии пострадавших в результате ужасной стрельбы в Днепре, которую устроил Артем Рябчук, рассказал в сети Антон Геращенко.
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В каком состоянии пострадавшие в стрельбе
Одной из пострадавших – 22-летней военной – нападающий выстрелил в колено, плечо и в живот.
Сейчас за ее жизнь борются хирурги больницы Мечникова. Она потеряла три литра крови,
– написал Геращенко.
Он добавил, что другой военный получил травму брюшной полости. Мужчина также в тяжелом состоянии. Жизни двух других раненых, которых доставили в больницу Мечникова, по словам медиков, вне опасности.
Еще одного раненого военного Нацгвардии госпитализировали в 16 городскую больницу. У него диагностировали ранение грудной клетки, бедер и плеча. К сожалению, военный тоже в тяжелом состоянии.
Трагедия на "Южмаше": что известно
- На территории завода "Южмаш" в ночь на 27 января во время выдачи оружия срочник Артемий Рябчук открыл огонь из автомата Калашникова по стражам. В результате стрельбы 5 человек погибли, еще 5 – получили ранения.
- После этого злоумышленник скрылся вместе с оружием и патронами. В городе ввели полицейскую спецоперацию "Сирена".
- Из-за трагедии Государственное бюро расследований открыло уголовное дело.
- Утром 27 января полиции удалось найти и задержать стрелка. Денис Монастырский подчеркнул, что нацгвардеец будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом. Психическое состояние нападавшего будет изучать спецкомиссия.
Первые детали расстрела нацгвардейцев в Днепре: смотрите видео