Зеленский сообщил, что стрелка уже задержали. Президент ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.

Важно В Днепре нацгвардеец расстрелял стражу и сбежал: пятеро погибших, еще пятеро – ранены

Пострадавшим родным жертв нужна помощь

По словам украинского лидера, сейчас 5 раненых находятся в больнице. За их жизнь борются медики.

Любая помощь, которая нужна близким жертв этого страшного преступления, должна быть оказана безотлагательно,

– подчеркнул Зеленский.

Обратите внимание! В результате жуткой стрельбы погибли 5 человек: 4 нацгвардейца и 1 гражданское лицо. Еще 5 человек получили ранения.

Убийца уже задержан. Ожидаю от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то, как такое стало возможно, – все должно быть проанализировано максимально детально,

– сказал президент.

Он добавил, что обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в скором времени.

Трагедия на "Южмаше": главное

Примерно в 3:40 утра, 27 января, на территории Южного машиностроительного завода в Днепре произошла трагедия. Там вооруженный нацгвардеец расстрелял своих собратьев.

Он открыл огонь во время выдачи оружия. Из автомата Калашникова нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих НГУ и скрылся с места трагедии.

Стрелок с автоматическим оружием сбежал с места преступления. В Днепре ввели план "Сирена". Через несколько часов его удалось задержать в Подгородном, в Днепропетровской области.

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство относительно служебной халатности руководства Национальной гвардии.

Нацгвардеец расстрелял людей в Днепре: смотрите видео

Полный текст публикации Владимира Зеленского:

Утром имеем ужасные новости из Днепра. Пятеро погибших, за жизнь раненых борются врачи. Любая помощь, которая нужна близким жертв этого страшного преступления, должна быть оказана безотлагательно. Искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял родных.

Убийца уже задержан. Ожидаю от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то, как такое стало возможно, – все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время.