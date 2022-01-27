Об уголовном деле в отношении руководства Нацгвардии сообщил директор ГБР Алексей Сухачев. Он подчеркнул, что ведомство детально изучит обстоятельства трагедии.
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Дело из-за служебной халатности руководства Нацгвардии
Бюро зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии, которая привела к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.
ГБР проводит весь комплекс мероприятий по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, из-за которых он стал возможным,
– заявил Сухачев.
Он добавил, что нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы сделать невозможным ее повторение в будущем.
Также директор ГБР отметил, что служащие управления Национальной гвардии в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных гособъектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти. А также к обеспечению несения службы на этих объектах нацгвардейцами.
Предварительная квалификация дела – халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 7 лет.
Трагедия на "Южмаше": что известно
- На территории завода "Южмаш" в ночь на 27 января во время выдачи оружия военный Артемий Рябчук открыл огонь из автомата Калашникова по стражам. В результате стрельбы 5 человек погибли, еще 5 – получили ранения.
- Злоумышленник после стрельбы скрылся с места инцидента вместе с оружием и патронами. В городе ввели полицейскую спецоперацию "Сирена".
- Из-за трагедии Государственное бюро расследований открыло уголовное дело.
- Полиция утром 27 января нашла и задержала стрелка. Денис Монастырский подчеркнул, что нацгвардеец будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом. Психическое состояние нападавшего будет изучать спецкомиссия.
- Владимир Зеленский отреагировал на трагедию – выразил соболезнования родным погибших и надежду на детальное расследование.