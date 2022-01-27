Об уголовном деле в отношении руководства Нацгвардии сообщил директор ГБР Алексей Сухачев. Он подчеркнул, что ведомство детально изучит обстоятельства трагедии.

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Дело из-за служебной халатности руководства Нацгвардии

Бюро зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии, которая привела к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.

ГБР проводит весь комплекс мероприятий по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, из-за которых он стал возможным,

– заявил Сухачев.

Он добавил, что нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы сделать невозможным ее повторение в будущем.

Также директор ГБР отметил, что служащие управления Национальной гвардии в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных гособъектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти. А также к обеспечению несения службы на этих объектах нацгвардейцами.

Предварительная квалификация дела – халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 7 лет.

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