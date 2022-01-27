Про кримінальну справу щодо керівництва Нацгвардії повідомив директор ДБР Олексій Сухачов. Він наголосив, що відомство детально вивчить обставини трагедії.

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Справа через службову халатність керівництва Нацгвардії

Бюро зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії, яка призвела до трагедії на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі.

ДБР проводить весь комплекс заходів щодо встановлення не лише обставин злочину, а й проведе ретельне розслідування умов, через які він став можливим,

– заявив Сухачов.

Він додав, що потрібно виявити всі деталі, які могли призвести до трагедії, щоб унеможливити її повторення у майбутньому.

Також директор ДБР наголосив, що службовці управління Національної гвардії в умовах особливого періоду недбало ставилися до військової служби під час організації заходів охорони важливих держоб'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, органів держвлади. А також до забезпечення несення служби на цих об'єктах нацгвардійцями.

Попередня кваліфікація справи – недбале ставлення військової службової особи до служби, яке спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 7 років.

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