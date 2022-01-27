Про кримінальну справу щодо керівництва Нацгвардії повідомив директор ДБР Олексій Сухачов. Він наголосив, що відомство детально вивчить обставини трагедії.
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Справа через службову халатність керівництва Нацгвардії
Бюро зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії, яка призвела до трагедії на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі.
ДБР проводить весь комплекс заходів щодо встановлення не лише обставин злочину, а й проведе ретельне розслідування умов, через які він став можливим,
– заявив Сухачов.
Він додав, що потрібно виявити всі деталі, які могли призвести до трагедії, щоб унеможливити її повторення у майбутньому.
Також директор ДБР наголосив, що службовці управління Національної гвардії в умовах особливого періоду недбало ставилися до військової служби під час організації заходів охорони важливих держоб'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, органів держвлади. А також до забезпечення несення служби на цих об'єктах нацгвардійцями.
Попередня кваліфікація справи – недбале ставлення військової службової особи до служби, яке спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.
Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 7 років.
Трагедія на "Південмаші": що відомо
- На території заводу "Південмаш" у ніч на 27 січня під час видачі зброї військовий Артемій Рябчук відкрив вогонь з автомата Калашникова по вартових. У результаті стрілянини 5 людей загинули, ще 5 – отримали поранення.
- Зловмисник після стрілянини втік з місця інциденту разом зі зброєю та патронами. У місті ввели поліцейську спецоперацію "Сирена".
- Через трагедію Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу.
- Поліція вранці 27 січня знайшла та затримала стрілка. Денис Монастирський наголосив, що нацгвардієць нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом. Психічний стан нападника вивчатиме спецкомісія.
- Володимир Зеленський відреагував на трагедію – висловив співчуття рідним загиблих та сподівання на детальне розслідування.