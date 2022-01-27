Об этом рассказала пресс-секретарь Министерства внутренних дел Алена Матвеева в эфире 24 канала. Перед этим Денис Монастырский заявил, что психическое состояние стрелка на момент выдачи допуска к оружию будет изучать специальная комиссия.
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По словам Матвеевой, перед тем, как прийти на службу, Артем Рябчук проходил медицинскую комиссию.
Каких-либо психологических или иных отклонений у парня не было обнаружено,
– заявила пресс-секретарь МВД.
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Трагедия на "Южмаше": что известно
- В Днепре 27 января 20-летний нацгвардеец Артем Рябчук расстрелял стражу. В результате погибли пять человек, еще пятеро – ранены. В сети обнародовали полный список жертв. Все погибшие – люди молодого возраста.
- Государственное бюро расследований открыло уголовное дело из-за трагедии на "Южмаше".
- Полиция задержала Артема Рябчука. По данным СМИ, при нем было оружие. Денис Монастырский подчеркнул, что нацгвардеец будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом.
- Владимир Зеленский отреагировал на ужасную стрельбу в Днепре. Президент выразил искренние соболезнования всем тем, кто потерял родных в жуткой трагедии.
- В родном селе парня рассказали, что он вырос в очень верующей семье, был спокойным, однако друзей у него не было. В то же время знакомые Артема Рябчука не могут поверить в такой поступок.