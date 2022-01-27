СМИ наведались в село Броска Измаильского района Одесской области. Соседи семьи отметили, что не могут даже предположить, что стало причиной такого поступка их односельчанина.

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Отец Артема Рябчука умер около 6 лет назад

Семья стрелка – очень верующая. Около 5 – 6 лет назад парень остался без отца, он умер вследствие тяжелой болезни.

Семья Рябчук – очень верующая, если не ошибаюсь – что-то вроде пятидесятников. С односельчанами они не общались тесно, ни с кем не дружили, праздники не отмечали вместе. У них дома нет ни телевизора, ни радио – им верой это запрещено,

– рассказали соседи СМИ.

Артем имеет старшую сестру Олю, которой 28 лет. Она живет в России. О матери срочника много не известно: ей – 54 года, а где она работает – люди не знают.

Соседи предполагают, что парня могли обидеть

Даже предположить, почему Артем мог совершить страшное преступление, соседи не могут. Говорят, что, возможно, парня, обидели, так как он преимущественно рос сам. Со сверстниками Рябчук не особо общался.

Его иногда кривляли – мол, нас верующие не признают. Как Артемия призвали – не понимаем. Он, по сути, единственный сын и кормилец. Может, сам захотел пойти служить?

– удивлены односельчане.

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