Рябчук походить з села Броска Ізмаїльського району, що на Одещині. Сусіди родини зазначили, що не можуть навіть припустити, що стало причиною такого вчинку їхнього односельця.
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Батько Артема Рябчука помер близько 6 років тому
Сім'я стрільця – дуже віруюча. Близько 5 – 6 років тому хлопець залишився без батька, він помер внаслідок важкої хвороби.
Сім'я Рябчук – дуже віруюча, якщо не помиляюся – щось на кшталт п'ятидесятників. З односельцями вони не спілкувалися тісно, ні з ким не дружили, свята не відзначали разом. У них вдома немає ні телевізора, ні радіо – їм вірою це заборонено,
– розповіли сусіди ЗМІ.
Артем має старшу сестру Олю, якій 28 років. Вона живе в Росії. Про матір строковика багато не відомо: їй – 54 роки, а де вона працює – люди не знають.
Сусіди припускають, що хлопця могли образити
Навіть припустити, чому Артем міг скоїти страшний злочин, сусіди не можуть. Кажуть, що, можливо, хлопця, образили, адже він переважно ріс сам. З однолітками Рябчук не особливо спілкувався.
Його іноді кривляли – мовляв, нас віряни не визнають. Як Артемія призвали – не розуміємо. Він, по суті, єдиний син та годувальник. Може, сам захотів піти служити?
– здивовані односельці.
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Трагедія на "Південмаші": що відомо про стрілянину
- Вночі 27 січня нацгвардієць відкрив вогонь по інших військовослужбовцях, які мали нести варту на заводі "Південмаш" у Дніпрі.
- Загинули 5 осіб – четверо військових та одна жінка-цивільна.
- Ще 5 отримали поранення, троє з них – у важкому стані.
- Стрілок утік з місця події разом зі зброєю та набоями.
- У Дніпрі ввели спецоперацію "Сирена".
- Підозрюваним у стрілянині є Артем Рябчук – солдат-строковик 2001 року народження.
- Його затримали поліцейські. Психічний стан Рябчука вивчатиме спецкомісія.