Стрілок втік з місця трагедії

Рябчук зі зброєю втік з "Південмашу". Хлопця затримали через декілька годин у Підгородному на Дніпропетровщині. За даними ЗМІ, нацгвардієць мав при собі автомат.

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Психічний стан Рябчука вивчатиме спеціальна комісія. Глава МВС України Денис Монастирський пообіцяв, що за свій вчинок нацгвардієць нестиме найсуворішу відповідальність.

Зауважте! Монастирський наголосив, що комісія дослідить психічний стан Рябчука на момент видачі допуску до зброї. Міністр зазначив: що висновки, зокрема, кадрові, зроблять.



Затримання Рябчука / Нацполіція



Нацгвардійця затримали у Підгородному / "Харьков Live"

Загинули 5 людей

Жертвами трагедії стали 5 людей. Серед них – 4 військових та цивільна жінка.

Список загиблих:

Олександр Буганов – старший лейтенант, начальник варти;

Артем Левківський – старший солдат, помічник начальника варти;

Олександр Драган – молодший сержант;

Леонід Чернік – старший солдат;

Віра Лебединець – контролерка КПП.

Верховна Рада під час засідання 27 січня вшанувала загиблих хвилиною мовчання.

Військова втратила 3 літри крові

Від дій Рябчука також постраждали 5 людей. Медики борються за життя 22-річної військової, яка втратила 3 літри крові. Рябчук вистрілив їй у коліно, плече та у живіт.

Двоє поранених військових – у важкому стані. Життю ще двох постраждалих нічого не загрожує.

Фото з місця трагедії / "Дом", "Днепр оперативный", "Информатор"

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Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський повідомив, що будь-яку допомога, потрібну близьким жертв цього страшного злочину, мають надати невідкладно.

Український лідер висловив співчуття рідним загиблих. Окрім того, він повідомив, що очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину.

Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, – усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов'язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час,

– заявив Зеленський.

Зверніть увагу! У ДБР відкрили кримінальне провадження через службову халатність керівництва Нацгвардії. Відомство вивчатиме усі обставини трагедії.

Що відомо про Рябчука

Артем Рябчук народився у місті Ізмаїл на Одещині.

В обов'язки нацгвардійця входила охорона території заводу "Південмаш".

Антон Геращенко розповів, що наразі необхідно встановити, чи піддавався Рябчук психологічному тиску у колективі.

Спікер Нацгвардії Руслан Музичук повідомив, що у нацгвардійця не спостерігали жодних відхилень. Рябчук також не входив до групи військовослужбовців, яка перебуває під наглядом психологів.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.