Стрелок скрылся с места трагедии

Рябчук с оружием сбежал с "Южмаша". Парня задержали через несколько часов в Подгородном Днепропетровской области. По данным СМИ, нацгвардеец имел при себе автомат.

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Психическое состояние Рябчука будет изучать специальная комиссия. Глава МВД Украины Денис Монастырский пообещал, что за свой поступок нацгвардеец понесет строжайшую ответственность.

Обратите внимание! Монастырский подчеркнул, что комиссия исследует психическое состояние Рябчука на момент выдачи допуска к оружию. Министр отметил, что выводы, в частности кадровые, сделают.



Задержание Рябчука / Нацполиция



Нацгвардейца задержали в Подгородном / "Харьков Live"

Погибли 5 человек

Жертвами трагедии стали 5 человек. Среди них – 4 военных и гражданская женщина.

Список погибших:

Александр Буганов – старший лейтенант, начальник караула;

Артем Левковский – старший солдат, помощник начальника караула;

Александр Драган – младший сержант;

Леонид Черник – старший солдат;

Вера Лебединец – контролер КПП.

Верховная Рада во время заседания 27 января почтила погибших минутой молчания.

Военная потеряла 3 литра крови

От действий Рябчука также пострадали 5 человек. Медики борются за жизнь 22-летней военной, которая потеряла 3 литра крови. Рябчук выстрелил ей в колено, плечо и в живот.

Двое раненых военных – в тяжелом состоянии. Жизни еще двоих пострадавших ничего не угрожает.

Фото с места трагедии / "Дом", "Днепр оперативный", "Информатор"

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Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский сообщил, что любую помощь, нужную близким жертв этого страшного преступления, должны оказать безотлагательно.

Украинский лидер выразил соболезнования родным погибших. Кроме того, он сообщил, что ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.

Мотивы убийцы, то, как такое стало возможно, – все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время,

– заявил Зеленский.

Обратите внимание! В ГБР открыли уголовное производство из-за служебной халатности руководства Нацгвардии. Ведомство будет изучать все обстоятельства трагедии.

Что известно о Рябчуке

Артем Рябчук родился в городе Измаил Одесской области.

В обязанности нацгвардейца входила охрана территории завода "Южмаш".

Антон Геращенко рассказал, что сейчас необходимо установить, подвергался ли Рябчук психологическому давлению в коллективе.

Спикер Нацгвардии Руслан Музычук сообщил, что у нацгвардейца не наблюдали никаких отклонений. Рябчук также не входил в группу военнослужащих, которая находится под наблюдением психологов.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.