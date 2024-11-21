Цікаво, що на обкладинці зображена низка ключових світових лідерів, кожен з яких стосується і війни. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Economist.

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The Economist випустив нову щорічну обкладинку

У центрі обкладинки розташований нещодавно обраний президент США Дональд Трамп, інавгурація якого якраз відбудеться на початку 2025 року – 20 січня. Навколо нього зображені фото українського президента Володимира Зеленського та глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Також є портрети російського диктатора Владіміра Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна. На обкладинці можна побачити й різні елементи, такі які долар, юань, годинник, автомобіль, ядерна ракета, шприц, зображення Сатурну й Землі та багато іншого.



Нова обкладинка видання / Фото The Economist

На сайті видання редактор The Economist Том Стендейдж написав про 10 світових трендів 2025 року, зокрема вказав на роль Сполучених Штатів у світі, яка збільшується. За його словами, наслідки перемоги Трампа змінять усе.

Його політика "Америка перш за все" змусить друзів і ворогів поставити під сумнів міцність американських союзів. Це може призвести до геополітичних змін, посилення напруженості та навіть розповсюдження ядерної зброї,

– переконаний він.

Водночас він пише про ймовірність створення проблем з боку Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї. Серед трендів на 2025 рік він назвав торгівельну війну із Китаєм, збільшення оборонних бюджетів та податків, критичну ситуацію зі штучним інтелектом та низку іншого.

Нагадаємо, на минулорічній обкладинці серед головних тем були боротьба України проти Росії, вибори у Сполучених Штатах та інших країнах, заворушення на Близькому Сході, штучний інтелект та низка інших ключових проблем.