Журналіст, головред “Остров" Сергій Гармаш розповів 24 каналу, що від Путіна можна чекати всякого, однак він не здійснюватиме ядерний удар по країнах НАТО. Якщо кремлівський диктатор це планує, то лише на території України.

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"Але це вже останній козир Путіна, адже він чудово розуміє, що після цього ніхто з ним не спілкуватиметься. Це означатиме економічну блокаду Росії", – сказав він.

Чи може Путін застосувати ядерну зброю

Сергій Гармаш вважає, що сценарій застосування ядерної зброї по території України майже нереальний.

Але такий варіант не можна відкидати, адже Путін психічно специфічна людина. Він живе у своєму окремому світі з уявленням про якусь місію. Заради цього він губить життя тисяч росіян,

– зауважив журналіст.

На його думку, гуманістичні наслідки ядерного удару для кремлівського диктатора не мають значення. Заради політики він може піти на все.

"Путін 100% не завдаватиме удару по західних країнах, адже він нападає лише на слабких", – висловився Сергій Гармаш.

Він додав, що диктатор може застосувати лише тактичну ядерну зброю, адже такий удар буде легше приховати. У росіян завжди була тактика звинувачувати Україну у всіх ударах, які наносила країна-агресорка.

До слова, Пентагон прокоментував зміну ядерної доктрини Росії, зазначивши, що це не стало несподіванкою, і немає жодних ознак підготовки до використання ядерної зброї. Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх назвала риторику Росії безвідповідальною та зазначила, що США не бачать підстав змінювати свою ядерну політику.