Журналист, главред “Остров" Сергей Гармаш рассказал 24 каналу, что от Путина можно ждать всякого, однако он не будет осуществлять ядерный удар по странам НАТО. Если кремлевский диктатор это планирует, то только на территории Украины.

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"Но это уже последний козырь Путина, ведь он прекрасно понимает, что после этого никто с ним не будет общаться. Это будет означать экономическую блокаду России", – сказал он.

Может ли Путин применить ядерное оружие

Сергей Гармаш считает, что сценарий применения ядерного оружия по территории Украины почти нереален.

Но такой вариант нельзя отбрасывать, ведь Путин психически специфический человек. Он живет в своем отдельном мире с представлением о какой-то миссии. Ради этого он губит жизни тысяч россиян,

– отметил журналист.

По его мнению, гуманистические последствия ядерного удара для кремлевского диктатора не имеют значения. Ради политики он может пойти на все.

"Путин 100% не будет наносить удар по западным странам, ведь он нападает только на слабых", – высказался Сергей Гармаш.

Он добавил, что диктатор может применить только тактическое ядерное оружие, ведь такой удар будет легче скрыть. У россиян всегда была тактика обвинять Украину во всех ударах, которые наносила страна-агрессор.

К слову, Пентагон прокомментировал изменение ядерной доктрины России, отметив, что это не стало неожиданностью, и нет никаких признаков подготовки к использованию ядерного оружия. Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх назвала риторику России безответственной и отметила, что США не видят оснований менять свою ядерную политику.