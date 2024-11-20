Сейчас подготовка к применению ядерного оружия в России не проводится. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Как российская риторика расходится с её действиями

В Пентагоне прокомментировали обновление ядерной доктрины России, отметив, что это не стало для них неожиданностью. В то же время там заверили, что нет никаких признаков подготовки РФ к использованию ядерного оружия в Украине.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх отметила, что эта риторика безответственная, подчеркнув, что подобные заявления звучат уже в течение последних двух лет.

Они сигнализировали, что намерены обновить (ядерную доктрину – 24 Канал) в течение последних нескольких недель. Это та самая безответственная риторика, которую мы видели раньше и которую мы наблюдали, честно говоря, в течение последних двух лет. Поэтому это то, за чем мы будем продолжать наблюдать,

– заявила она.

Сингх также отметила, что не считает нужным менять ядерную политику США в ответ.

Напомним, Россия утвердила обновленную ядерную доктрину. В ней говорится, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против неё или союзников оружия массового поражения.