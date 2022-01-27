Как нацгвардеец сдался силовикам

Рябчук первый связался с полицейскими. Об этом сообщил заместитель директора теруправления ГБР в Полтаве Владимир Шилов.

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Солдат, находясь в селе, попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить, где он есть.

На видео с допроса Рябчука также видно, как он утвердительно кивнул на вопрос о том, сам ли сдался правоохранителям.

Заметим, к задержанию мужчины присоединились патрульные, оперативники, следователи, бойцы с КОРДа, работники отдела аэроподдержки и сотрудники ГБР.

Детали трагедии на "Южмаше"

Около 03:40 27 января 21-летний солдат срочной службы открыл огонь по людям во время выдачи оружия. В результате погибли 5 человек: 4 военных и гражданская женщина.

Еще 5 человек пострадали, в том числе 22-летняя военная потеряла 3 литра крови. Нападавший выстрелил ей в колено плечо и живот. Сейчас за жизнь женщины борются медики. В тяжелом состоянии еще двое пострадавших.

Рябчука задержали через несколько часов в Подгородном Днепропетровской области. Во время допроса он рассказал, что первыми жертвами стали начальник стражи и его помощник, затем – еще двое сослуживцев. После них нацгвардеец ранил девушку-оператора, а женщину на пропускном пункте застрелил в голову, потому что она отказывалась его выпускать за территорию.

Обратите внимание! На трагедию отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших и отметил, что ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Глава государства также сказал, что любая помощь, которая нужна близким жертв "должна быть оказана немедленно".

Смотрите видео о том, как нацгвардеец расстрелял сослуживцев:

Полный текст публикации ГБР в телеграме:

​Солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, который расстрелял сослуживцев на Южмаше, сам связался с правоохранителями и сдался им.

Об этом сообщил заместитель директора теруправления ГБР в Полтаве Владимир Шилов, который сейчас находится на месте происшествия.

По его словам, Рябчук, находясь в селе, попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его месте пребывания.