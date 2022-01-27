На видео подозреваемый рассказал о жуткой бойне и о том, как ему удалось скрыться с территории "Южмаша". Кроме того, Рябчук объяснил, почему решил сдаться полиции.

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Рассказывал обо всем с улыбкой

Во время допроса Рябчук чувствовал себя самоуверенным и даже улыбался. О содеянном он рассказывал спокойно и не выглядел взволнованным.

По словам солдата, он был в составе тревожной группы и имел доступ к ящику с оружием и патронам к нему.

"Я заряжаю первый магазин и стреляю по тем двоим, что находятся в комнате хранения оружия", – вспомнил Рябчук.

Первыми убитыми были начальник стражи и его помощник. После этого Рябчук убил еще двух воинов – срочника и контрактника. По его словам, еще одному срочнику старшего призыва удалось сбежать и спастись.

Женщину убил за неповиновение

Также Рябчук добавил, что знал о том, что опертатор охраны связывается с частью каждые 30 минут для доклада обстановки. Чтобы не дать ей этого сделать, он открыл по девушке огонь. После этого он забрал из открытого сейфа все обоймы, которые смог забросить в ранец. Его следующей и последней жертвой стала женщина на контрольно-пропускном пункте.

Женщина меня не выпускала. Я ей сказал: "Откройте, надо срочно выйти". "Не могу, не могу, не могу". Я выстрелил ей в голову. После этого я открыл одну из дверей выхода и начал стрелять по замку,

– хладнокровно признался задержанный.

Раскрыл план побега

Выбить замок у злоумышленника не получилось, поэтому он начал искать место, через которое можно сбежать на территории завода. В конце концов Рябчук нашел лазейку, через которую было легко перепрыгнуть. Он перерезал проволоку и в конце концов оказался в городе.

Через некоторое время солдат вышел на трассу, поймал попутку и попросил женщину-водителя подбросить его до левого берега Днепра.

Потом он строил свой маршрут наугад и зашел в заброшенное здание, где оставил 10 обойм к автомату.

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