Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу горсовета Славуты на официальном сайте.

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Что известно о Сергее Федорчуке

Сергей Федорчук погиб на войне против российских оккупантов 17 сентября 2024 года в Купянском районе Харьковской области. 51-летнего воина считали пропавшим без вести.

Сергей был мобилизован 13 февраля 2024 года. У защитника остались жена, дочь, родители и брат.

Прощание с погибшим Героем по месту жительства состоится 14 марта ориентировочно в 11:30 по адресу: улица Казацкая, 31. Общегородское прощание начнется ориентировочно в 12:00 в городском Дворце культуры. Заупокойная панихида по защитнику Украины начнется ориентировочно в 13:00 в монастыре Святой Праведной Анны,

– рассказали в горсовете.

Сергей Федорчук / Фото горсовета Славуты

Защитник будет похоронен на территории местного "Нового кладбища". Для того, чтобы почтить память о Герое, 14 марта на территории Славутской городской территориальной общины будет днем траура.

"В знак скорби по погибшему защитником Родины просим приспустить государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов местного самоуправления, государственной власти, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также ограничить проведение развлекательных мероприятий", – призвали в пресс-службе.

Напомним, что 10 марта на фронте погиб военный из Ивано-Франковской области Александр Марин. Защитник был серьезно ранен во время вражеского артиллерийского обстрела в Донецкой области.