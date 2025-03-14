Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу міськради Славути на офіційному сайті.

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Що відомо про Сергія Федорчука

Сергій Федорчук загинув на війні проти російських окупантів 17 вересня 2024 року в Куп'янському районі Харківської області. 51-річного воїна вважали зникли безвісти.

Сергія було мобілізовано 13 лютого 2024 року. У захисника залишилися дружина, дочка, батьки та брат.

Прощання із загиблим Героєм за місцем проживання відбудеться 14 березня орієнтовно об 11:30 за адресою: вулиця Козацька, 31. Загальноміське прощання розпочнеться орієнтовно о 12:00 у міському Палаці культури. Заупокійна панахида за захисником України розпочнеться орієнтовно о 13:00 у монастирі Святої Праведної Анни,

– розповіли в міськраді.

Сергій Федорчук / Фото міськради Славути

Захисника буде поховано на території місцевого "Нового цвинтаря". Для того, аби ушанувати пам'ять про Героя, 14 березня на території Славутської міської територіальної громади буде днем жалоби.

"На знак скорботи за загиблим захисником Батьківщини просимо приспустити державний прапор України на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також обмежити проведення розважальних заходів", – закликали у пресслужбі.

Нагадаємо, що 10 березня на фронті загинув військовий з Івано-Франківщини Олександр Марин. Захисника було серйозно поранено під час ворожого артилерійського обстрілу в Донецькій області.