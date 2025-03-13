Про це написали на сторінці у Facebook Бурштинської міської ради, передає 24 Канал. Дату зустрічі, прощання та про чин похорону там повідомлять додатково.

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Що відомо про захисника

Олександр народився 14 червня 1987 року у селі Шевченко Покровського району Донецької області. Як ВПО чоловік із родиною прибув до Бурштинської громади 5 грудня 2024 року.

До лав ЗСУ Олександр був мобілізований разом зі своїм братом через декілька днів, 11 грудня.

Він віддав найдорожче – своє життя – за незалежність і майбутнє України. Його мужність, відданість і самопожертва назавжди залишаться в нашій пам’яті. Щиро співчуваємо рідним, друзям та побратимам Олександра,

– написали в міській раді.

Нагадаємо, нещодавно, виконуючи свій обов’язок перед Батьківщиною, у Донецькій області загинув молодший сержант Ілля Стрінжа, родом із Прикарпаття.