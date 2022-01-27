Як нацгвардієць здався силовикам

Рябчук каже, що перший зв'язався з поліцейськими. Про це повідомив заступник директора Теруправління ДБР у Полтаві Володимир Шилов. Солдат, перебуваючи у селі, попросив випадкову жінку подзвонити у поліцію та повідомити, де він є.

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На відео з допиту Рябчука також видно, як він ствердно кивнув на запитання про те, чи сам здався правоохоронцям.

Зауважимо, до затримання чоловіка долучилися патрульні, оперативники, слідчі, бійці з КОРДу, працівники відділу аеропідтримки та співробітники ДБР.

Деталі трагедії на "Південмаші"

Близько 3:40 ранку 27 січня 21-річний солдат строкової служби відкрив вогонь по людях під час видачі зброї. Внаслідок цього загинуло 5 людей: 4 військових та цивільна жінка.

Ще 5 осіб постраждали, зокрема 22-річна військова втратила 3 літри крові. Нападник вистрілив їй у коліно плече та живіт. Зараз за життя жінки борються медики. У важкому стані ще двоє потерпілих.

Рябчука затримали через декілька годин у Підгородному на Дніпропетровщині. Під час допиту він розповів, що першими жертвами стали начальник варти та його помічник, потім – ще двоє товаришів по службі. Після них нацгвардієць поранив дівчину-операторку, а жінку на пропускному пункті застрелив у голову, бо вона відмовлялася його випускати за територію.

Зверніть увагу! На трагедію відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним загиблих та наголосив, що очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину. Глава держави також сказав, що будь-яка допомога, яка потрібна близьким жертв "має бути надана негайно".

Дивіться відео про те, як нацгвардієць розстріляв товаришів по службі:

Повний текст публікації ДБР у телеграмі:

"​Солдат Нацгвардії Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі на Південмаші, сам зв'язався з правоохоронцями та здався їм.



Про це повідомив заступник директора Теруправління ДБР у Полтаві Володимир Шилов, який наразі перебуває на місці події.



За його словами, Рябчук, перебуваючи у селі, попросив випадкову жінку зателефонувати у поліцію та повідомити про його місце перебування".