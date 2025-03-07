Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. Призываем не игнорировать угрозу и немедленно направляться в укрытие.

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Что известно о взрывах на Киевщине

Так, Киевская ОВА предупредила о взрывах в регионе около 23:04.

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– отметили там.

В то же время в ОВА призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

К слову, воздушная тревога в Киевской области звучит с 21:53. В то же время сирены из-за угрозы "Шахедов" уже распространились и на столицу. Там объявили об угрозе в 22:59.