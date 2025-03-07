Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття.

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Що відомо про вибухи на Київщині

Так, Київська ОВА попередила про вибухи у регіоні близько 23:04.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– наголосили там.

Водночас в ОВА закликали не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

До слова, повітряна тривога у Київській області лунає з 21:53. Водночас сирени через загрозу "Шахедів" вже поширилися і на столицю. Там оголосили про загрозу о 22:59.