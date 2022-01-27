Про це розповіла речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва в ефірі 24 каналу. Перед цим Денис Монастирський заявив, що психічний стан стрілка на момент видачі допуску до зброї вивчатиме спеціальна комісія.

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За словами Матвєєвої, перед тим, як прийти на службу, Артем Рябчук проходив медичну комісію.

Якихось психологічних чи інших відхилень у хлопця не було виявлено,
– заявила речниця МВС.

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Трагедія на "Південмаші": що відомо

  • У Дніпрі 27 січня 20-річний нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв варту. У результаті загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро – поранені. У мережі оприлюднили повний список жертв. Усі загиблі – люди молодого віку.
  • Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу через трагедію на "Південмаші".
  • Поліція затримала Артема Рябчука. За даними ЗМІ, при ньому була зброя. Денис Монастирський наголосив, що нацгвардієць нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом.
  • Володимир Зеленський відреагував на жахливу стрілянину у Дніпрі. Президент висловив щирі співчуття усім тим, хто втратив рідних у моторошній трагедії.
  • У рідному селі хлопця розповіли, що він виріс у дуже віруючій родині, був спокійним, проте друзів у нього не було. Водночас знайомі Артема Рябчука не можуть повірити у такий вчинок.