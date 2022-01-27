Про це розповіла речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва в ефірі 24 каналу. Перед цим Денис Монастирський заявив, що психічний стан стрілка на момент видачі допуску до зброї вивчатиме спеціальна комісія.
До теми Попередив бійку і став "стукачем": нардепка розповіла подробиці про Артема Рябчука
За словами Матвєєвої, перед тим, як прийти на службу, Артем Рябчук проходив медичну комісію.
Якихось психологічних чи інших відхилень у хлопця не було виявлено,
– заявила речниця МВС.
Варто прочитати Знайомі нацгвардійця Артема Рябчука здивовані, що він міг вчинити стрілянину
У МВС розкрили деталі затримання стрілка Рябчука: дивіться відео
Трагедія на "Південмаші": що відомо
- У Дніпрі 27 січня 20-річний нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв варту. У результаті загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро – поранені. У мережі оприлюднили повний список жертв. Усі загиблі – люди молодого віку.
- Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу через трагедію на "Південмаші".
- Поліція затримала Артема Рябчука. За даними ЗМІ, при ньому була зброя. Денис Монастирський наголосив, що нацгвардієць нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом.
- Володимир Зеленський відреагував на жахливу стрілянину у Дніпрі. Президент висловив щирі співчуття усім тим, хто втратив рідних у моторошній трагедії.
- У рідному селі хлопця розповіли, що він виріс у дуже віруючій родині, був спокійним, проте друзів у нього не було. Водночас знайомі Артема Рябчука не можуть повірити у такий вчинок.