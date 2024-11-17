24 Канал пише з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, що Росія випустила з акваторії Чорного моря "Калібри" о 6:09 17 листопада 2024 року.

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Що відомо про пуски "Калібрів"

Військово-морські сили ЗСУ попередили, що станом на 06:00 17 листопада 2024 року:

️в Чорному морі – 4 ворожі кораблі, 4 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет;

в Азовському морі – ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі – 3 ворожі кораблі, 3 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив в інтерв'ю "Київ24" ввечері 17 листопада, що Росія тримає в акваторії Чорного моря 8 кораблів-носіїв крилатих ракет "Калібр".

Давайте порахуємо разом. В акваторії Чорного моря залишається 8 носіїв крилатих ракет: 5 – надводних і 3 – підводних. Підводні мають 4 пускових – це 12 ракет. І по 8 пускових на 5 надводних. Тобто разом це 52 пускових. Але таких прецедентів застосування одночасно всіх носіїв не було. Наскільки я пам’ятаю, максимум доходило до трьох носіїв,

– пояснив речник.

За словами Плетенчука, при атаках росіяни взагалі ці носії не застосовують вже деякий час, проте загрозу цю не слід відкидати.