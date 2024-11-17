По состоянию на 06:00 17.11.2024
️В Черном море 4 вражеских корабля, 4 из которых являются носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет;
в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
️ в Средиземном море 3 вражеских корабля, 3 из которых являются носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили:
в Черное море – 1 судно, из них 0 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
в Азовское море – 4 судна, из них 0 двигались из пролива Босфор.
️рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.