03:00, 17 листопада

Якщо виліт бойовий, і пуски будуть з першої локації, між 05:30 і 06:20 ми побачимо ракети у нашому небі. Якщо пуски будуть з другої локації, ракети прилетять близько 07:20 – 07:50.