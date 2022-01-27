ЗМІ поспілкувались зі знайомими та сусідами строковика з села Броска, що на Одещині. Люди не можуть зрозуміти, що саме підштовхнуло їхнього односельця на такий моторошний крок.

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Рябчук добре навчався у технікумі

Знайомі кажуть, що Артем мав репутацію доброго та поступливого хлопця. Він непогано навчався у технікумі, завжди був охайний та ввічливий. Також юнак користувався повагою серед однолітків.

Рішенню служити в Нацгвардії ніхто не здивувався

В Артема були добрі фізичні дані, також він вирізнявся дисциплінованістю. Отож нікого не здивувала новина, що Рябчук потрапив до лав Нацгвардії.

Деякі ЗМІ дають дещо іншу характеристику стрілка

Зазначимо, що Obozrevatel дає дещо іншу характеристику нацгвардійця – з посиланням на його односельців. Мовляв, хлопець був з дуже віруючої родини – ймовірно, п'ятидесятників. Був тихий і спокійний та з однолітками практично не спілкувався. Люди припустили, що через те, що хлопець переважно ріс сам, його й могли образити.

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