Відповідні кадри показав у фейсбуці Євгеній Жуков, начальник департаменту патрульної поліції Нацполіції. Він наголосив, що патрульні поліцейські фактично ризикували життям.
Детальніше Артем Рябчук розстріляв нацгвардійців на "Південмаші": все, що відомо про трагедію
У поліції показали відео затримання
Стрільця затримали зранку 27 січня на вулиці Крайній у Підгородному, що у передмісті Дніпра. Правоохоронці прибули туди на виклик місцевих жителів. У ДБР кажуть, що Рябчук сам попросив випадкову жінку повідомити, де він перебуває.
Багато розписувати не буду. Очевидно, що одна черга з 20 метрів і перший екіпаж знищений… Максимальний ризик для життя. Максимальний адреналін,
– пояснив Жуков.
"Максимальний контроль. І людяність, яким би не був стрілець. Ніколи не сумнівайтесь та підтримайте свою патрульну поліцію! Бо наразі цим хлопцям та дівчатами як ніколи потрібна ваша підтримка", – додав правоохоронець.
Зауважимо, що чимало людей у коментарях пишуть, що Рябчук здався сам. На це Жуков відреагував неоднозначно. "Шановні, "сам здався" – пишіть на сторінку ДБР. Там якраз створили клуб свідків", – відповів він.
Як затримували Артема Рябчука: дивіться відео
Подробиці про трагедію у Дніпрі
- 20-річний нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв 5 людей у ніч проти 27 січня. Трагедія сталася на території заводу "Південмаш". Після цього хлопець втік.
- ДБР вже відкрило кримінальну справу. За їхньою інформацією, Рябчук під час видачі зброї розстріляв варту. Серед жертв – 4 військових та 1 цивільна.
- 5 людей зазнали поранень. Зокрема, 22-річна військова втратила понад 3 літри крові. Нападник вистрелив їй у коліно, плече та живіт. За її життя продовжують боротися медики.
- У МВС розповіли, що стрілець був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Слідство вивчатиме, чи не піддавався він психологічному тиску в колективі.
Повний текст допису Жукова у фейсбуці:
"Очевидно, що одна черга з 20 метрів і перший экіпаж знищений… Максимальний ризик для життя. Максимальний адреналін. Максимальний контроль. І... людяність, який би не був стрілець. Ніколи не сумнівайтесь і підтримайте свою патрульну поліцію! Бо наразі цим хлопцям та дівчатами як ніколи потрібна Ваша підтримка. Сподіваюсь, що і держава також зверне увагу на ризики і грошове забезпечення особового складу".