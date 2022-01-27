Вчинок справжнього офіцера, – у МВС відреагували на відставку Балана

У МВС відреагували на відставку Миколи Балана з посади командувача Національної гвардії. Той пішов на такий крок через стрілянину на "Південмаші" у Дніпрі.

Свою позицію міністр внутрішніх справ Денис Монастирський висловив у фейсбуці. Посадовець наголосив, що Балан вчинив як справжній офіцер.

Детальніше Командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку через трагедію у Дніпрі

Глава МВС підтримує відставку Балана

Очільник українського МВС запевнив, що підтримає рапорт Балана про відставку й направить його президенту Володимиру Зеленському для ухвалення рішення. Він підкреслив, що усі підрозділи Національної гвардії продовжують виконувати свої завдання у штатному режимі.

Хто може очолити Національну гвардію

Монастирський доручив проаналізувати умови, в яких несуть службу усі призовники строкової служби у Національній гвардії та Державній прикордонній службі.

Монастирський вніс подання главі держави про призначення генерала-лейтенанта Юрія Лебедя виконувачем обов'язків командувача Нацгвардії. Досі він був заступником Миколи Балана.

Що відомо про Юрія Лебедя

Джерело: "Вікіпедія"

54-річний український військовий, генерал-лейтенант. Родом із міста Суми. Навчався там у вищому артилерійському командному училищі. У 2004 році закінчив Національну академію оборони України.

За даними "Цензор.нет", під час Євромайдану саме Лебедь командував полком "Тигр", який 9 грудня 2013 року здійснював прорив блокади активістів у Василькові. Ті заважали прибуттю силовиків до Києва.

У травні 2014 року невідомі викрали Лебедя у Донецьку під час повернення зі служби додому. Через тиждень посадовця вдалося звільнити з полону.

У червні 2019 року його призначили на посаду заступника командувача Нацгвардії. Лебідь є начальником Східного територіального управління цього органу.

Чому Балан подав у відставку

Все через моторошну стрілянину на "Південмаші" у Дніпрі. У ніч проти 27 січня 20-річний нацгвардієць, призовник строкової служби Артем Рябчук, відкрив вогонь по своїх побратимах. Нападник смертельно поранив 5 людей, ще стільки ж потрапили у лікарню, деякі – досі у важкому стані. Балан висловив співчуття близьким та рідним загиблих. Він підкреслив, що як командувач усієї Нацгвардії готовий відповідати, тому й подав рапорт.

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