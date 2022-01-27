Про своє рішення Микола Балан заявив на брифінгу у Дніпрі.

До речі ДБР проводить брифінг щодо стрілянини в Дніпрі: онлайн-трансляція

Відсторонили і командування полку

З урахуванням того, що за будь-які дії несе відповідальність командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ та клопотання перед президентом України про відставку та звільнення з посади командувача Нацгвардії,

– заявив Микола Балан.

Він також уточнив, що відсторонив від виконання обов'язків командування полку, в якому служили нацгвардійці, що були задіяні в охороні "Південмашу". Усе задля того, щоб вони не могли впливати на розслідування.

Доповнюємо новиную...