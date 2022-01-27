О своем решении Николай Балан заявил на брифинге в Днепре. После того, как он получил сообщение о трагедии, сразу отправился на место происшествия.
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Отстранили и командование полка
Балан в начале своей речи выразил глубокие соболезнования близким и родным погибших. И отметил, что готов отвечать как командующий всей Нацгвардией. Следовательно, подал соответствующий рапорт.
С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией,
– заявил Балан.
Он также уточнил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, привлеченные к охране "Южмаша". Все, чтобы они не могли влиять на расследование.
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Николай Балан уточнил, что следствие по делу проводит ГБР и Специализированная военная прокуратура.
Что известно о Николае Балане: главное
Источник: Википедия
- Родился в селе Старый Лисец Ивано-Франковской области.
- В 2017 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.
- Прошел офицерские посты от командира взвода до начальника управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.
- Пятый президент Порошенко назначил его заместителем командующего Национальной гвардией 18 апреля 2014 года.
- С 6 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года исполнял обязанности Командующего Национальной гвардии Украины.
- В июне 2019 года Балан стал новым командующим Национальной гвардии Украины.
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