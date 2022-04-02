"Мы никогда не попадем на могилу мамы. Она будет в подвале": история юной жительницы Мариуполя

Кате из Мариуполя 16 лет. Она после эвакуации рассказала, как с семьей выживала в бесчеловечных условиях блокадного Мариуполя.

Брату Кати всего 5 лет. Их мама скончалась за несколько дней до эвакуации.

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"Я когда-то влюбилась в мальчика, а он в меня нет, и я думала, что это больно. А оказалось, что больно видеть, как твоя мама умирает у тебя на глазах. А братик к ней подходит и говорит: "Мамочка, не спи , ты замерзнешь". Мы никогда не попадем на ее могилу. Она так и осталась в сыром и темном подвале", – рассказала девушка.

Братик все понял

Девушка припомнила, что подвал служил им домом. Они ходили в туалет, спали, ели остатки еды. Катя отметила, что ее отчим Коля поймал голубя. Они его пожарили и съели, но после этого было плохо.

"Мать держалась до последнего, за 3 дня до нашей эвакуации умерла. Я сказала брату, что она крепко спит и ее не стоит будить. Но он все понял. Когда умерла наша соседка, то мы не могли ее вынести и она начала пахнуть. Потом дядя Коля ее вынес и подорвался на растяжке. Мама очень плакала. После смерти папы дядя Коля был самым близким человеком", – рассказала Катя.

Отрекся родной дядя

Девушка отметила, что в городе был невыносимый запах трупов. Она закрывала брату глаза маминым шарфом, чтобы тот ничего не видел. Рассказала, что когда они убегали, то ее несколько раз чуть не стошнило.

Я больше не верю в вашего Бога. Будь Он, мы бы так не страдали. Моя мама никогда, слышите, никогда не делала ничего плохого,

– сказала Катя.

Она подчеркнула, что ненавидит россию, хотя ее родной дядя там живет. Мужчина заявил, что не хочет ее больше знать, потому что для его семьи это опасно.

Хочет жить в Мариуполе

Несмотря на все, Катя мечтает вернуться в Мариуполь и жить на том же месте. Она сказала, что каждый раз будет спускаться в подвал дома и класть цветы.

"А еще страшно, когда дети плачут. Нельзя, чтобы кто-то слышал. Эти ублюдки находили людей в подвалах и убивали. Выжившие говорили, что российские военные могли изнасиловать и детей, и стариков, и даже трупы. Если Бог есть, почему он это допускает?", – спрашивает девушка.

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Если выдержу

Катя говорит, что сейчас не хочет жить. Она боится, что ее разделят с братом. Спрашивает, зачем Путин их спасал.

"Я хочу умереть и не могу. Обнимите своих детей! А то вас не станет и они не вспомнят ваш запах. Если выдержу и потом будут у меня дети – буду обнимать их круглосуточно", – надеется Катя.