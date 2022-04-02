Осколочное ранение прошло через грудину

24-летний медик скорой помощи Сергей Чорнобривец рассказал о работе в оккупированном Мариуполе и всех ужасах, которые наносят оккупанты местным.

Внимание Н а 2 апреля запланировано 7 гуманитарных коридоров: по каким маршрутам

Одним из случаев спасенных жизней он вспомнил девочку, которая получила ранения.

Девочка семи лет. Родители привезли. У нее осколочное ранение прошло через грудину. Она лежала на животе в машине и мы видели, как из-за этой дыры бьется ее сердце. И она при этом была жива,

– рассказал медик.

Девочка выжила

По словам Сергея, девочка 15 дней провела в реанимации.

Затем она нам нарисовала рисунок и передала его врачам через папу.

Нам когда привезли его, мы чуть не расплакались,

– вспоминает Сергей Чорнобривец.



Рисунок спасенной пациентки / Фото Запрет