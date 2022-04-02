Мирное население будут эвакуировать из Мариуполя, Бердянска и Луганской области. Об этом сообщила министер реинтеграции Ирина Верещук, информирует 24 канал.
Интересно В Запорожье прибыла колонна автобусов из Бердянска, которыми эвакуировались мариупольцы
Гуманитарные коридоры на 2 апреля
Из Мариуполя будут эвакуировать мирное население в Запорожье по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье. Однако по этому коридору можно выехать только на собственном транспорте.
Эвакуация из Бердянска пройдет по коридору Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье. Там будут следовать эвакуационные автобусы и частные автомобили.
Мирных жителей из Рубежного, Северодонецка, Попасной, Лисичанска и Нижнего будут эвакуировать в Бахмут.
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