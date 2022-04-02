Мирне населення евакуйовуватимуть з Маріуполя, Бердянська та з Луганської області. Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук, інформує 24 канал.

Цікаво До Запоріжжя прибула колона автобусів з Бердянська, якими евакуювались маріупольці

Гуманітарні коридори на 2 квітня

З Маріуполя евакуйовуватимуть мирне населення до Запоріжжя за маршрутом Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя. Однак по цьому коридору можна виїхати лише на власному транспорті.

Евакуація з Бердянська пройде по коридору Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя. Там прямуватимуть евакуаційні автобуси та приватні автомобілі.

Мирних мешканців з Рубіжного, Сєвєродонецька, Попасної, Лисичанська та Нижнього евакуйовуватимуть до Бахмута.

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