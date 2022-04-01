У складі евакуаційної колони було одразу 42 автобуси. У мерії Маріуполя казали, що очікують на евакуацію рекордної кількості людей.

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Колона автобусів та авто вже у Запоріжжі

Евакуаційну колону супроводжували машини Червоного хреста та ДСНС. Приєдналося й багато людей на своєму приватному транспорті. Росіяни не хотіли випускати маріупольців із Бердянська. Втім, мирним штурмом їм вдалося подолати спротив окупантів. Також до Запоріжжя вже прибули автобуси, які сьогодні виїхали з Мелітополя.

Зверніть увагу! 1 квітня із захоплених окупантами міст або тих, де тривають активні бойові дії, евакуювали 6 2 66 людей. Майже половина з них – з Маріуполя.

Евакуаційна колона прибула до Запоріжжя: дивіться відео

Верещук звернулася до маріупольців

Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук пообіцяла, що влада не полишатиме спроб евакуювати людей з Маріуполя. "Ми прориватимемося і прориватимемося. Все для того, щоб ви отримали шанс виїхати з міста", – підкреслила вона.

Який вигляд зараз має Маріуполь: дивіться відео