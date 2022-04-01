До автобусів приєдналося багато автівок

Про евакуаційну колону з Бердянська до Запоріжжя повідомили у Маріупольській міськраді. До автобусів також приєдналося багато приватного транспорту.

Це важливо Маріуполь і надалі закритий на в'їзд і небезпечний для виїзду, – радник мера

Колону супроводжують автомобілі Червоного Хреста й ДСНС. Очікується рекордна кількість евакуйованих маріупольці.

Евакуаційна колона з Бердянська вирушила до Запоріжжя. До 42 автобусів, яких супроводжують машини Червоного хреста та ДСНС, приєдналося багато приватного транспорту. Сьогодні очікуємо на прибуття рекордної кількості маріупольців,

– йдеться у повідомленні.



Колона з Бердянська до Запоріжжя / Фото телеграму Маріупольської міськради

Зауважимо, що Маріуполь продовжує перебувати у блокаді російських військових. За попередніми даними, у місті залишається понад 100 тисяч людей.

З міста вдалося евакуювати 75 тисяч людей. Про це заявляла міністерка з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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