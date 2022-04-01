За його словами, російські окупанти також не пропускають в Маріуполь жодні гуманітарні вантажі. Навіть у малих обсягах.

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"Досі залишаються незрозумілими причини таких дій, але наші прогнози залишаються невтішними", – зазначив Петро Андрющенко.

Він додав, що не видно реального бажання росіян дати маріупольцям можливість евакуюватись на контрольовану Україною територією. Аби це змінити, триває робота.

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