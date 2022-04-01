По его словам, российские оккупанты также не пропускают в Мариуполь никакие гуманитарные грузы. Даже в малых объемах.

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"До сих пор остаются непонятными причины таких действий, но наши прогнозы остаются неутешительными", – отметил Петр Андрющенко.

Он добавил, что не видно реального желания россиян дать мариупольцам возможность эвакуироваться на контролируемую Украиной территорию. Чтобы это изменить, идет работа.

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