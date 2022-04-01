Мощная оборона спасает другие города

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал. Она отметила, что мощная оборона спасает Кривой Рог и Запорожье.

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Мощная оборона Мариуполя не позволила врагу рассредоточить силы на другие направления. Он размещает свои силы на разных направлениях, но если есть такая мощная оборона, то она спасает другие направления, например Кривой Рог или Запорожье,

– сказала Маляр.

Несмотря на огромные потери личного состава российские оккупанты не отказались от собственных целей в войне. Маляр обратила внимание, что враг не добровольно отводит войска. Это ее словами, это результат работы ВСУ.

"Даже когда мы говорим о каких-то временных изменениях, например условном отводе войск от Киевской и Черниговской областей, следует понимать, что это не добровольный отвод, а результат работы Вооруженных Сил Украины", – заявила замминистра.

Также она отметила, что пока на одних направлениях враг отводит свои войска, на других наблюдается наращивание военной мощи.

Ситуацию нельзя однозначно комментировать по всей стране или дать какую-то одну оценку. В каждом регионе наблюдается какая-то своя ситуация,

– резюмировала Маляр.

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